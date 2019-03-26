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В Великобритании обнаружили наибольшее скопление вековых дубов. Фото: Ботаничка.ru

На территории усадьбы Уинстона Черчилля в Великобритании обнаружили самый большой в Европе массив древних дубов (ФОТО)

26 мар 2019, 21:55
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Крупнейший в Европе массив древних дубов обнаружили на территории парка в Оксфордшире, что окружает усадьбу бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Эксперты считают, что это 291 дерево должно быть занесено в общебританский Реестр древних деревьев. Охват дубов у основания превышает 5 м. Большинство деревьев растут в «Высоком парке», другие деревья находятся в других местах парка. Отмечается, что это наибольшее скопление многовековых дубов в Европе. Общий список насчитывает 160 тыс. деревьев, но благотворительная организация Woodland Trust считает, что реестр может быть существенно расширен. Об этом 26 марта сообщает Daily Mail.

Усадьбу Черчилля построили в 1705—1724 годах, она планировалась как резиденция первого герцога Мальборо и его жены Сары. В 1874 году в нем родился потомок этой пары — Уинстон Черчилль, который запомнился человечеству как писатель, премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны и лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года.

Сейчас в одной половине дома живут потомки герцога Мальборо, другую половину дворца могут свободно посещать туристы.

Вековые дубы обнаружили в усадьбе Уинстона Черчилля. Фото: Daily Mail

Вековые дубы обнаружили в усадьбе Уинстона Черчилля. Фото: Daily Mail

Напомним, весной прошлого года с лужайки Белого дома в Вашингтоне исчезло дерево, которое президент Франции Эммануэль Макрон подарил президенту США Дональду Трампу.

Источник: Ракурс


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