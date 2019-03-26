В США спорткар Ford GT установил рекорд скорости. Фото: Ford GT Forum

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Ракурс

Суперкар Ford GT (Форд) предыдущего поколения, что принадлежит тюнинг-ателье M2K Motorsports, с третьей попытки установил новый рекорд скорости на отрезке в милю.

Мощное авто смогло разогнаться до 483,45 км/час., чем улучшило собственное достижение 2017 года — 472,5 км/ч. Об этом говорится на странице в Turnpike Racing League в YouTube.

Под капотом машины установлен двигатель V8 на 5,4 л. Мотор укомплектован двумя турбонагнетателями Precision Turbo PT8285 CEA, кастомним впускным коллектором, топливным приводом Wilson с форсунками Precision Turbo. Двигатель имеет мощность 2 тыс. 500 л. с.

Напомним, в Великобритании продолжат работать над разработкой нового сверхзвукового автомобиля Bloodhound LSR. Его созданием займется компания Grafton LSR Ltd в состав которой входит бывшая команда по разработке болида и экс-финансовый директор «Формулы-1» Юэн Ханиман. На финансирование проекта британский предприниматель Иен Уорхерст выделил 25 млн фунтов стерлингов.