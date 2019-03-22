Автомобиль проекта Bloodhound. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n119763-v-velikobritanii-perezapustyat-proekt-sverhzvukovogo-avtomobilya-bloodhound-dlya-novogo-rekorda.html

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Проект Bloodhound будет перезапущен, в Великобритании создадут новый сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR.

Разработкой этой машины займется компания Grafton LSR Ltd в состав которой входит бывшая команда по созданию автомобиля и экс-финансовый директор «Формулы-1» Юэн Ханиман. На финансирование проекта британский предприниматель Иен Уорхерст выделил 25 млн фунтов стерлингов. Об этом 22 марта сообщает BBC.

Новый автомобиль получил название Bloodhound LSR (Land Speed Record). Машина получила новую красно-белую ливрею, на которой разместят логотипы спонсоров. На данный момент специалисты готовят автомобиль к тестовым заездам, которые должны будут пройти в Южной Африке.

Как известно, Bloodhound SSC заявляла о разработке одноименного автомобиля для установления нового наземного рекорда скорости еще 10 лет назад. Машину уже тестировали. Так, осенью 2017 года эксперты сумели ее разогнать до 322 км/час. Впоследствии компания сообщила о нехватке средств для дальнейшей разработки автомобиля и проект закрыли.

Напомним, автомобилестроительная компания из Китая Grove Hydrogen Automotive показала свое первое водородный хэтчбек, который имеет непропорциональный кузов и дизайн, похожий на «Мазерати». Новинка, что может только на одной заправке преодолеть свыше 1 тыс. км, будет представлена в апреле 2019 года на международном автосалоне в Шанхае.