Песчаная буря в Китае. Фото: YouTube

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Песчаная буря накрыла северо-западный регион Китая. Непогода бушует в городах Хотан, Аксу и Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района с утра вторника.

В результате песчаной бури в регионе существенно снизилась видимость, нарушено движение транспорта и приостановлены сельскохозяйственные работы, сообщает Gismeteo.ua, ссылаясь на телеканал CCTV.

В некоторых районах, где бушует буря, видимость на дорогах упала до 50 метров.

Национальная метеорологическая служба Китая оценила песчаную бурю в северо-западном регионе «синим» сигналом, который означает самый опасный уровень непогоды. Сообщается, что бурю вызвали холодные фронты и сильные ветра. Согласно прогнозам синоптиков, буря продлится до вечера 22 марта.

Напомним, ранее в Африке бушевал ураган «Идай». В результате непогоды погибли около 200 человек в Мозамбике и около 100 человек в Зимбабве, 200 человек числятся пропавшими без вести.