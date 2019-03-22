Космический корабль Starhopper, фото: The Daily Mail

https://racurs.ua/n119761-spacex-segodnya-provedet-testirovanie-principialno-novogo-kosmicheskogo-korablya-translyaciya.html

Ракурс

Компания SpaceX сегодня продолжит начатое недавно тестирование принципиально нового космического корабля Starhopper.

Запланировано осуществить статический прожиг установленного на нем двигателя Raptor. Тестирование будет проходить в период с 17.00 до 23.00 по киевскому времени в Бока Чика, штат Техас, сообщает издание «Все о космосе».

Планировалось, что этот тест состоится вчера, однако после тестирования по заправке топливных емкостей Starhopper на это уже не хватило времени.

Starhopper — это космический корабль, предназначенный для суборбитальных полетов или прыжков.

Похожий на космические корабли из ранней научной фантастики или на детские рисунки на эту тему Starhopper — важное звено в создании Big Falcon Rocket, на самом деле многоразового космического корабля, обе части которого — ракету с запасом топлива Super Heavy, возвращающуюся на Землю после запуска, и собственно сам космический корабль Starship, можно будет повторно использовать после дозаправки.

На первых этапах тестирования планируется, что Starhopper поднимется только на несколько метров. В компании отмечают, что во время первых тестов «скачки» корабля не будут заметны для наблюдателей за пределами тестовой площадки.

Так, американские СМИ сообщают, что ограничения на полеты над этим регионам не вводились. В случае запуска космического корабля на значительную высоту воздушное пространство обязательно было бы закрыто.

Напомним, недавно компания SpaceX провела успешный тестовый запуск космического корабля Crew Dragon.