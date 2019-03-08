Миссия завершена: космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане (ВИДЕО)

Корабль Crew Dragon. Фото: wikimedia

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Космический корабль Crew Dragon, который доставил на Международную космическую станцию грузы, 8 марта успешно приводнился в Атлантическом океане близ Флориды.

Специалисты компаний SpaceX и NASA будут анализировать системы корабля после того, как его доставят на космодром. Если сбоев не обнаружат, то в июле 2019 года пилоты Боб Бенкен и Дуг Херли отправятся на этом корабле на МКС. Если их полет будет успешным, то NASA примет решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов. Об этом сообщается на веб-странице американского космического агентства.

Как известно, 2 марта компания Илона Маска «Спейс Икс» вывела в космос с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon-9, которая доставила на орбиту космический корабль Crew Dragon. Он доставил на МКС почти 200 кг груза, научную аппаратуру для измерения параметров полета, а также манекен в скафандре.

Успешный полет и возвращение на Землю американского космического корабля может свидетельствовать о том, что Российская Федерация уже не будет монополистом доставки грузов и космонавтов на Международную космическую станцию. Как известно, NASA не планирует продлевать контракт с Россией, таким образом отказываясь от российских «Союзов», на которых ранее американские астронавты летали на МКС. В будущем это будет делать Crew Dragon.

Напомним, 8 марта космический корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал последнюю фазу своего тестового полета. Космический аппарат медленно маневрировал от МКС на орбитальную траекторию, которая вернула его и груз на Землю.