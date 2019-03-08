Праздник весны по-королевски: Меган Маркл покрасовалась в мини-платье за 241 долл. Фото: dailymail

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Меган Маркл герцогиня Сассекс пришла в Королевский колледж Лондона в платье на 241 долл. Это первый раз, когда женщина вышла в свет в британском лейбле, который является фаворитом ее невестки герцогини Кембриджской. На звездное мероприятие также пришли известные в Великобритании активистки и женщины-лидеры для обсуждения прав женщин.

Дискуссию об острых проблемах организовал Фонд королевского содружества, президентом которого является муж Меган Маркл Гарри. Этот фонд специализируется на защите и финансировании молодых лидеров по всему миру. Об этом сообщает dailymail.

Меган, которая уже на восьмом месяце беременности, является феминисткой и часто обсуждала вопросы гендерного равенства в своем уже несуществующем блоге, а также пишет статью о влиянии женского здоровья на образование девочек для журнала TIME.

После вступления в королевскую семью Меган Маркл углубилась в проблемы женщин и недавно ее объявили покровителем фонда, который занимается поддержкой безработных и уязвимых женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что к Международному женскому дню компания Google (Гугл) посвятила свой doodle (дудл) сильным женщинам прошлого и современности.