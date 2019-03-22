Депутаты Рады снова прогуляли работу. Фото: ГолосUA

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Народные депутаты продолжают неприятно удивлять своих избирателей отсутствием на работе.

Сегодня, под конец рабочего дня, сессионный зал украинского парламента насчитывал только 14 политиков. При этом, что всего в парламенте 450 народных избранников, а в зале 22 марта были зарегистрированы 319 политиков. Об этом на собственных страницах в Facebook сообщили нардепы Борислав Береза и Леонид Емец.

«Традиционное пятничное фото. У нас рекорд! Точнее, антирекорд парламента — 14 депутатов в зале», — говорится в сообщении Емца.

Береза добавил, что следующее заседание парламента состоится 9 апреля.

Напомним, в начале марта сессионный зал Верховной Рады в пятницу после обеда также был традиционно полупустым. Депутаты прогуливали работу несмотря на то, что до нынешних президентских выборов остается месяц очень мало времени.