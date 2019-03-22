Военнопленному украинскому моряку хирурги пересадили сухожилия и вытащили осколки. Фото: Сергей Б

https://racurs.ua/n119759-voennoplennomu-ukrainskomu-moryaku-hirurgi-peresadili-suhojiliya-i-vytaschili-oskolki.html

Ракурс

Военнопленному украинскому моряку Василию Сороке 18 марта пересадили здоровые сухожилия в поврежденную осколком руку. Хирурги отметили, что сгибатели 2−4 пальцев поврежденной руки отсутствуют, поэтому им пришлось пересадить часть здоровых на место недостающих.

Операцию по пересадке провели в четвертой городской клинической больнице и длилась она более трех часов. Во время хирургического вмешательства из руки плененного моряка извлеки восемь осколков, их ранее обнаружили во время обследования. Об этом сообщил на своей странице в Facebook защитник пленного моряка адвокат Сергей Бадамшин.

Вечером в день операции моряка сразу вернули в СИЗО. Первые три дня ему делали перевязки ежедневно, а затем по одному разу в несколько дней. Температуры у Сороки нет и ему дают антибиотики. Ожидается, что уже через две недели моряку снимут в СИЗО швы, а через 5−6 недель можно будет перестать носить лангету (гипс).

Поврежденные сухожилия будут заживать не менее полугода, но врачи полагают, что есть надежда на восстановление функций поврежденной руки.

Свое ранение плененный моряк получил во время захвата украинских кораблей российскими военными в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тюремные врачи лечили Сороку витаминами В, а полноценное обследование моряку сделали только в феврале. Уже после этого врачи московской больницы назначили украинскому военнослужащему операцию.

Ранее сообщалось, что Василию Сороке и остальным украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу.