Погода в Украине 23 марта. Фото: Природа мира

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Погода в Украине 23 марта будет преимущественно солнечной, дожди пройдут в нескольких восточных регионах страны.

Температура воздуха на территории всей страны несущественно снизится. В восточных регионах днем ​​будет 3−6° выше нуля, а в западных — 13−16° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 23 марта будет солнечной. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимутся до 6−8° выше нуля.

Во Львове 23 марта будет солнечно и тепло, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​потеплеет до 12−14° выше нуля.

Погода в Днепре 23 марта будет облачной, днем ​​ожидаются дожди. Столбики термометров ночью будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​температура воздуха составит 6−8° выше нуля.

В Харькове завтра, 23 марта, синоптики прогнозируют прохладную погоду, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит 1° мороза, днем ​​немного потеплеет до 4−6° выше нуля.

Погода в Одессе 23 марта будет солнечной и теплой. Синоптики прогнозируют 2−4° тепла ночью и 8−10° выше нуля днем.

Метеорологи прогнозируют малые геомагнитные бури в Киеве во второй половине дня.