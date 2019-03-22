Порошенко отреагировал на скандальное заявление Луценко. Фото: Громадське

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Действующий украинский президент Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает деятельность посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович и ценит украино-американские отношения.

Американский посол играет важную роль в деле продвижения украинско-американских отношений. Об этом Порошенко заявил во время торжеств по случаю 27-й годовщины создания СБУ, сообщают «Крым.Реалии».

«Она, как представитель США как государства и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины, большого моего друга, имеет полную мою поддержку», — сказал Порошенко.

Он также добавил, что отношения Киева и Вашингтона «никогда не были столь эффективными, как сегодня».

Как известно, 5 марта посол США в Украине Мари Йованович призвала украинскую власть расследовать информацию о коррупции в «Укроборонпроме».

Напомним, 20 марта глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко сделал скандальное заявление в интервью американскому HillTv. Он заявил, что американский посол Мари Йованович во время их первой встречи передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследования. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что в этом списке были фамилии отдельных депутатов Верховной Рады Украины.

Заявление Луценко спровоцировало настоящий скандал. Так, в Государственном департаменте США отметили, что утверждение генпрокурора о получении списка людей, которых не стоит преследовать — это «откровенный вымысел».

В американском посольстве тоже отметили недостоверность заявления Луценко. В ведомстве заподозрили, что глава ГП планировал таким образом ослабить репутацию Йованович. Также дипломаты считают, что обвинения генпрокурора еще больше «углубили решимость США помочь Украине» в сфере борьбы с коррупцией.

На слова Луценко отреагировал даже президент США Дональд Трамп, который твитнул название статьи The Hill о якобы помощи из Украины штабу Клинтон.