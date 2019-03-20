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Луценко заявил, что посол США просил его не преследовать отдельных лиц. Фото: Stefan Franco

Луценко заявил, что получил от посла США список лиц, которых нельзя преследовать

20 мар 2019, 22:20
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Перечень людей, относительно которых нельзя проводить расследования, передала генеральному прокурору Юрию Луценко посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи.

Соответствующее заявление глава Генеральной прокуратуры сделал в интервью американскому HillTv. В ГП также подтвердили, что Луценко общался с журналистами этого телеканала. Это ведущее американское СМИ особенно уделяет внимание работе Конгресса и Белого Дома. Об этом 20 марта пишет «ВВС Україна».

«К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве Мари Йованович дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности. Мой ответ — недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать то, имеет ли место преступление», — цитирует издание Луценко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что в списке, полученном от американских дипломатов, были фамилии отдельных депутатов Верховной Рады.

В Государственном департаменте уже отреагировали на заявление Луценко и отметили, что его утверждение о получении списка людей, которых не стоит преследовать — это «откровенный вымысел».

Напомним, 20 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Главу Генпрокуратуры подозревают в разглашении сведений досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.


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Луценко заявил, что получил от посла США список лиц, которых нельзя преследовать

Генпрокурор Юрий Луценко в интервью американским СМИ заявил, что во время первой встречи с послом США в Украине Мари Йованович получил список лиц, которых рекомендовалось не преследовать

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22:20