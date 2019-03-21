Обвинения Луценко в адрес Йованович: как отреагировали посольство США и Трамп

https://racurs.ua/n119689-obvineniya-lucenko-v-adres-yovanovich-kak-otreagirovali-posolstvo-ssha-i-tramp.html

Ракурс

Американское посольство в Киеве, а также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировали на скандальное интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко изданию The Hill. Его заявление о списке «неприкасаемых для правосудия лиц», который якобы передала Луценко посол США Мари Йованович, дипломаты назвали не соответствующим действительности.

Ответ посольства США в Киеве сегодня опубликовала ТСН. В дипучреждении указали на недостоверность заявления Луценко, целью которого является ослабление репутации Йованович.

Кроме того, дипломаты считают, что обвинения генпрокурора еще больше «углубили решимость США помочь Украине» в сфере борьбы с коррупцией, а тот факт, что Луценко озвучил свои претензии в американских СМИ, не делает их более правдивыми.

Луценко сообщил The Hill, что Генпрокуратура не получила 4 млн долл., которые посольство США должно было передать для реформирования этого ведомства. В ответе посольства говорится о дальнейшей финансовой поддержке изменений в украинской системе правосудия, но, как отметили американские дипломаты, США оставляют за собой право распределять средства с учетом крайней необходимости. В случае «отсутствия политической воли» США могут корректировать первоочередность поддержки тех или иных институтов.

Луценко в интервью заявил и о том, что его ведомство расследует вмешательство из Украины в американские президентские выборы для приведения к победе Хиллари Клинтон.

Этому предшествовало обнародование нардепом Бориславом Розенблатом записи, на которой голос, похожий на голос главы НАБУ Артема Сытника, рассказывает о том, что он передал штабу кандидата от Демократической партии США информацию из «черной бухгалтерии» Партии регионов, в частности, в отношении тогдашнего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Это привело к скандальному расследованию относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года, а также к обвинениям и тюремному сроку для самого Манафорта.

Президент США отреагировал на слова Луценко, твитнув название статьи The Hill о якобы помощи из Украины штабу Клинтон.

Накануне «Ракурс» сообщал, что генпрокурор Луценко в интервью американскому изданию заявил, что посол США Йованович якобы передала ему список лиц, в отношении которых нельзя вести расследование. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что в этом списке были фамилии некоторых депутатов Верховной Рады Украины.