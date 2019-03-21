Болезнь Паркинсона можно диагностировать на начальной стадии по запаху – ученые. Фото: Likar.info

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Ракурс

Болезнь Паркинсона и нейродегенерацию теперь можно будет диагностировать по запаху. На ранней стадии заболевания ученые обнаружили появление мускусного запаха. Понимание таких маркеров позволит диагностировать болезнь Паркинсона на самых ранних этапах еще до появления симптомов.

Все началось в 1980-х годах, когда медсестра Джой Милн обнаружила, что у ее мужа появился мускусный запах, который стойко держался и не исчезал. Спустя несколько лет у мужчины диагностировали болезнь Паркинсона. Затем Милн обратила внимание, что от всех больных исходит такой же запах — она ухаживала за стариками, которые страдают от болезни Паркинсона. Свои долгие наблюдения женщина представила в докладе, который лег в основу уникального эксперимента. Об этом сообщается в пресс-релизе Манчестерского университета, передает naked-science.

Исследователи отобрали шесть здоровых человек и шесть больных паркинсонизмом. Испытуемые должны были весь день носить футболки, которые затем показали Милн. Медсестра по запаху смогла точно определить наличие заболевания в 11 случаях из 12. Получив такие удивительные результаты, ученые принялись за попытки выделить то самое летучее соединение, которое и дает характерный для болезни Паркинсона запах. Недавно ученые наконец преуспели и обнаружили новый биомаркер паркинсонизма.

Все вероятные соединения тестировали на Джой Милн, которая безошибочно указала на правильные варианты. Полученные соединения могут служить не только индикатором наличия заболевания, но и помогают оценить стадию развития недуга.

Результаты исследования ученые планируют использовать для создания новой формы диагностики болезни Паркинсона на самой ранней стадии.

Болезнь Паркинсона — это недуг, который связан с постепенной гибелью нервных клеток, которые вырабатывают дофамин. Среди самый распространенных симптомов психические и вегетативные расстройства, тремор (дрожание) и гипокинезия. Им страдают люди пожилого возраста и лечение пока не найдено.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые обнаружили, что применение антибиотиков в детстве повышает риск развития психических заболеваний.