Первый тестовый запуск CST-100 Starliner снова перенесен, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119687-boeing-perenesla-zapusk-svoego-kosmicheskogo-korablya-esche-na-tri-mesyaca-smi.html

Ракурс

Компания Boeing отложила беспилотный запуск своего нового космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС).

Запланированный на апрель беспилотный запуск отсрочен на три месяца. Также переносится запланированный сначала на апрель, а затем на август этого года первый запуск CST-100 Starliner с экипажем. Теперь он ожидается не раньше ноября. Об этом сообщает издание NDTV со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в прошлом месяце NASA предупредило конкурирующие компании Boeing и SpaceX о проблемах в проектировании и безопасности, которые они должны решить перед отправкой людей в космос на своих кораблях.

NASA планирует вскоре начать доставлять астронавтов на МКС с территории США с помощью пилотируемых космических кораблей, которые создают Boeing и SpaceX. Таким образом, США смогут отказаться от использования для этих целей российских космических кораблей «Союз», впервые после завершения программы «Спейс шаттл» в 2011 году.

Отмечается, что представитель Boeing отказался от комментариев.

В NASA эту информацию также комментировать не стали, однако сообщили, что на следующей неделе будет опубликован обновленный график.

Напомним, компания SpaceX в начале марта осуществила успешный беспилотный запуск к МКС космического корабля Crew Dragon.