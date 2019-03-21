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Первый тестовый запуск CST-100 Starliner снова перенесен, фото: «Википедия»

Boeing перенесла запуск своего космического корабля еще на три месяца — СМИ

21 мар 2019, 10:53
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Компания Boeing отложила беспилотный запуск своего нового космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС).

Запланированный на апрель беспилотный запуск отсрочен на три месяца. Также переносится запланированный сначала на апрель, а затем на август этого года первый запуск CST-100 Starliner с экипажем. Теперь он ожидается не раньше ноября. Об этом сообщает издание NDTV со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в прошлом месяце NASA предупредило конкурирующие компании Boeing и SpaceX о проблемах в проектировании и безопасности, которые они должны решить перед отправкой людей в космос на своих кораблях.

NASA планирует вскоре начать доставлять астронавтов на МКС с территории США с помощью пилотируемых космических кораблей, которые создают Boeing и SpaceX. Таким образом, США смогут отказаться от использования для этих целей российских космических кораблей «Союз», впервые после завершения программы «Спейс шаттл» в 2011 году.

Отмечается, что представитель Boeing отказался от комментариев.

В NASA эту информацию также комментировать не стали, однако сообщили, что на следующей неделе будет опубликован обновленный график.

Напомним, компания SpaceX в начале марта осуществила успешный беспилотный запуск к МКС космического корабля Crew Dragon.


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