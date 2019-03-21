Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Офицер ВСУ обнародовал видео попаданий по позициям боевиков, фото — Народная Правда

Новые «страйки» в зоне ООС: офицер ВСУ обнародовал видео попаданий по позициям боевиков

21 мар 2019, 10:30
999

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

«Воины-ОСы продолжают делать «страйки», — прокомментировал Штефан одно из видео.

На нем показан ответ украинских военных на провокации боевиков.

В результате меткого выстрела уничтожена пулеметная точка противника и укрепления.

На другом видео показан удар противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Оператор ПТРК четко завел боеприпас в блиндаж противника. По данным разведки, в результате удара уничтожены два боевика.

Штефан часто выкладывает в сеть видео ударов ВСУ. В начале февраля он обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост и трех боевиков ЛДНР. Видео сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ.

На другом видео видно, как украинские военные сбрасывают с БПЛА на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Около тысячи видеокамер: Аваков рассказал, когда в Украине полноценно заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД (ВИДЕО)

До конца года в Украине может полностью заработать система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Количество видеокамер будет расти постепенно

Новости Украины
11:47