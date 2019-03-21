Офицер ВСУ обнародовал видео попаданий по позициям боевиков, фото — Народная Правда

https://racurs.ua/n119686-novye-strayki-v-zone-oos-oficer-vsu-obnarodoval-video-popadaniy-po-poziciyam-boevikov.html

Ракурс

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

«Воины-ОСы продолжают делать «страйки», — прокомментировал Штефан одно из видео.

На нем показан ответ украинских военных на провокации боевиков.

В результате меткого выстрела уничтожена пулеметная точка противника и укрепления.

На другом видео показан удар противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Оператор ПТРК четко завел боеприпас в блиндаж противника. По данным разведки, в результате удара уничтожены два боевика.

Штефан часто выкладывает в сеть видео ударов ВСУ. В начале февраля он обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост и трех боевиков ЛДНР. Видео сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ.

На другом видео видно, как украинские военные сбрасывают с БПЛА на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.