Новые «страйки» в зоне ООС: офицер ВСУ обнародовал видео попаданий по позициям боевиковhttps://racurs.ua/n119686-novye-strayki-v-zone-oos-oficer-vsu-obnarodoval-video-popadaniy-po-poziciyam-boevikov.htmlРакурс
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
«Воины-ОСы продолжают делать «страйки», — прокомментировал Штефан одно из видео.
На нем показан ответ украинских военных на провокации боевиков.
В результате меткого выстрела уничтожена пулеметная точка противника и укрепления.
На другом видео показан удар противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Оператор ПТРК четко завел боеприпас в блиндаж противника. По данным разведки, в результате удара уничтожены два боевика.
Штефан часто выкладывает в сеть видео ударов ВСУ. В начале февраля он обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост и трех боевиков ЛДНР. Видео сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ.
На другом видео видно, как украинские военные сбрасывают с БПЛА на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.