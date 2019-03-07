Бетонные укрепления не спасли: в сети появились кадры прямого попадания воинов ВСУ вблизи Донецка (ВИДЕО)

Удар по оккупантам вблизи Донецка, фото — Цензор

https://racurs.ua/n119071-betonnye-ukrepleniya-ne-spasli-v-seti-poyavilis-kadry-pryamogo-popadaniya-voinov-vsu-vblizi.html

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В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки возле Донецка уничтожена пулеметная точка противника.

Видео удара выложил 7 марта в Фейсбук офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Украинское подразделение, очевидно, атаковало обустроенные вблизи моста бетонные укрепления противника с помощью управляемой противотанковой ракеты (ПТУР).

Разведка операции Объединенных сил (ООС) доложила, что в результате удара один оккупант уничтожен, еще один ранен.

Это не первое видео удара украинских сил, которое заливает в сеть украинский офицер Штефан. В начале февраля он обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост оккупантов и трех боевиков ЛДНР. Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ. В свою очередь, разведчики оккупантов, засевшие в нескольких зданиях, корректировали обстрелы позиций украинских военных.

На видео, выложенном в октябре 2018 года, видно, как украинские военные сбрасывают с БПЛА на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды. Штефан сообщил, что в результате такого налета были уничтожены трое боевиков.