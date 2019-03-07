Самую дорогую банкноту Европы представили в Швейцарии. Фото: Ennio Leanza

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Racurs.ua

Самую дорогую банкноту Европы представил Швейцарский национальный банк. Купюра номиналом в 1 тыс. франков станет не только самой дорогой в Европе, но и будет второй по ценности в мире.

Новая купюра войдет в оборот 13 марта этого года. Она, как и все новой девятой серии, изготовлена с использованием полимерных волокон. Купюру выполнили в фиолетовом цвете, а темой дизайна стали язык и коммуникация. Об этом сообщает «112. Украина».

В остальных странах Европы наиболее крупные купюры выводят из оборота, ведь они часто становятся предметом интереса криминального мира, а граждане чаще всего используют безналичный расчет. Однако, в центробанке Швейцарии отметили, что в их стране большая часть платежей проводится с помощью наличных средств. Так, по статистике за 2017 год, количество наличных платежей составило почти 70%.

В ходе опроса выяснилось, что почти 40% швейцарцев хотя бы раз за год используют купюру в 1 тыс. франков. В кантоне Тичино на юге страны такие крупные купюры за указанный период использовали 60% населения. Им отдают предпочтения граждане старше 55 лет. К сентябрю текущего года будут заменены все швейцарские франки. Ожидается, что в это же время банк представит купюру в 100 франков.

Отметим, что самой дорогой купюрой в мире является банкнота номиналом в 10 тыс. брунейских долларов. Новые 1 тыс. франков займут почетное второе место.

Как ранее сообщал «Ракурс», на карнавале в Брюсселе произошел скандал из-за купюр. Во время карнавального шествия участники использовали гору денежных купюр, чтобы высмеять ультраортодоксальных евреев. Символизирующих их кукол закрепили на горе из денег.