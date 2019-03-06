Уже трое: медики сообщают об еще одном излеченном от ВИЧ пациенте

Медики достигли прогресса в борьбе с ВИЧ

https://racurs.ua/n119043-uje-troe-mediki-soobschaut-ob-esche-odnom-izlechennom-ot-vich-paciente.html

Racurs.ua

У еще одного больного на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) пациента наблюдается ремиссия после процедуры пересадки костного мозга.

Таким образом, это уже третий случай излечения от этого смертельного заболевания, сообщает издание New Scientist.

Как и первое сообщение о победе на ВИЧ, третье также пришло из Германии. Так называемый «дюссельдорфский пациент» три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты и у него до сих пор не находят жизнеспособных вирионов, только старые фрагменты вирусных генов, которые не могли бы размножиться. Еще несколько подобных пациентов после пересадки костного мозга пребывают под наблюдением.

Для исцеления от ВИЧ пациентам пересаживают костный мозг от донора с редкостной природной мутацией в гене CCR5, кодирующем один из белков-рецепторов на поверхности лейкоцитов, с которым связываются частицы вируса. Мутация приводит к тому, что вирионы не могут связаться с рецептором, и, таким образом, человек становится невосприимчив к заражению ВИЧ.

Пересадка костного мозга применяется только для тех пациентов, кто также болен на рак, поскольку это очень рисковая процедура. Тем не менее, успешность этого метода открывает для медиков новые перспективы в лечения ВИЧ. Например, можно использовать редактирование генов для получения соответствующей мутации в CCR5 в родных клетках любого больного на ВИЧ.

Напомним, недавно благодаря пересадке костного мозга медики вылечили британца, у которого ВИЧ диагностировали в 2003 году.