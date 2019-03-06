Учиться из дома: платформа Prometheus запустила для учителей уникальные онлайн-курсы американских университетов на украинском языке

Обучение для учителей доступно онлайн. Фото: EDUGET

https://racurs.ua/n119042-uchitsya-iz-doma-platforma-prometheus-zapustila-dlya-uchiteley-unikalnye-onlayn-kursy.html

Racurs.ua

Уникальные онлайн-курсы для учителей запустила образовательная платформа Prometheus.

Ресурс получил разрешение на дублирование на украинском языке четырех онлайн-курсов для учителей от Массачусетского технологического института, Колумбийского и Квинслендского университетов. Об этом 6 марта сообщил основатель образовательной платформы Prometheus Иван Примаченко на собственной странице в Facebook.

Вместо лекций с 1990-х годов украинские педагоги могут получить доступ к результатам передовых исследований и методикам преподавания самых престижных университетов мира.

С онлайн-курсами Prometheus Массачусетского технологического института «Дизайн-мышление в школе», Массачусетского технологического института «Внедрение инноваций в школах» и курс университета Квинсленда «Глубинное обучение через трансформационную педагогику» все желающие могут ознакомиться по ссылке https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers.

Напомним, в правительстве заявили, что в 2018 году были утверждены новые стандарты образовательных программ для учащихся 1−4 классов. В Кабмине заверили, что более 105 тыс. учителей уже работают по новым методикам.