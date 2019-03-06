ЕС одобрил введение «азовских санкций» против россиян

ЕС одобрил введение «азовского пакета» санкций против россиян. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119041-es-odobril-vvedenie-azovskogo-paketa-sankciy-protiv-rossiyan.html

Racurs.ua

Комитет постоянных представителей ЕС сегодня одобрил введение дополнительных санкций против граждан РФ. Под ограничения попадут россияне, которых ЕС считает причастными к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

В частности, персональные санкции коснутся восьми россиян, причастных к захвату 24 украинских военных моряков. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк.

На следующей неделе в ЕС формализуют эти санкции и продлят ограничения против 44 юридических и 163 физических лиц, связанных с оккупацией территорий Крыма и Донбасса.

Отметим, что украинские моряки, захваченные РФ в Керченском проливе, провели в плену уже более 100 дней. В связи с этим Лондон в очередной раз потребовал от Москвы отпустить военнопленных.

На днях США также продлили санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией в Украине. Между тем, из-за американских санкций российские производители оружия уже понесли убытки на сумму около 50 млрд руб.