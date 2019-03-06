Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ЕС одобрил введение «азовского пакета» санкций против россиян. Фото: ТСН

ЕС одобрил введение «азовских санкций» против россиян

6 мар 2019, 14:44
999

Комитет постоянных представителей ЕС сегодня одобрил введение дополнительных санкций против граждан РФ. Под ограничения попадут россияне, которых ЕС считает причастными к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

В частности, персональные санкции коснутся восьми россиян, причастных к захвату 24 украинских военных моряков. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк.

На следующей неделе в ЕС формализуют эти санкции и продлят ограничения против 44 юридических и 163 физических лиц, связанных с оккупацией территорий Крыма и Донбасса.

Отметим, что украинские моряки, захваченные РФ в Керченском проливе, провели в плену уже более 100 дней. В связи с этим Лондон в очередной раз потребовал от Москвы отпустить военнопленных.

На днях США также продлили санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией в Украине. Между тем, из-за американских санкций российские производители оружия уже понесли убытки на сумму около 50 млрд руб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...