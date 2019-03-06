Окружной админсуд требует от коалиции до 12 марта подтвердить свое существование

Коалицию обязали пересчитать депутатов

https://racurs.ua/n119040-okrujnoy-adminsud-trebuet-ot-koalicii-do-12-marta-podtverdit-svoe-suschestvovanie.html

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Окружной административный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство истца (Андрея Деркача) об истребовании доказательств относительно состава коалиции.

Это произошло во время рассмотрения иска об обязательстве координаторов коалиции внести премьер-министру предложение относительно кандидатуры министра здравоохранения, сообщает 6 марта «Судебная власть».

В частности, суд постановил истребовать у Верховной Рады и ее аппарата, коалиции депутатских фракций в парламенте данные о депутатах, которые по состоянию на 28 февраля 2019 года входили в состав коалиции депутатских фракций парламента, действующей на основании соглашения от 27 ноября 2014 года.

Суд требует до 12 марта предоставить такую ​​информацию с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов.

Аналогичные данные суд постановил вытребовать и у координаторов коалиции депутатских фракций «Европейская Украина» Артура Герасимова и Максима Бурбака. После предоставления этой информации Окружной админсуд Киева 14 марта продолжит рассмотрение дела.

Истец Андрей Деркач просит суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно невнесения ими предложения главе Кабмина относительно кандидатуры министра здравоохранения. Деркач просит обязать это сделать Герасимова и Бурбака (координаторов коалиции).

Группа нардепов еще с 2017 года судится относительно невнесения Гройсманом в Верховную Раду указанного представления.