Сытник помогал Клинтон на выборах в США, заявил нардеп Розенблат, фото - Радио Свобода

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Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник во время выборов 2016 года передал штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон информацию из «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Об этом говорится в расшифровке записи разговора мужчины, голос которого похож на голос Сытника. Его обнародовал 14 марта нардеп Борислав Розенблат в Фейсбуке.

«Я имею неопровержимые доказательства того, что директор НАБУ работал на одного из кандидатов в президенты США, разглашая материалы следствия и передавая их другому иностранному государству, чтобы повлиять на избирательный процесс в поддержку одного из кандидатов в президенты», — прокомментировал запись Розенблат, но не сообщил источник их происхождения.

Якобы руководитель НАБУ на записи разговора сообщает, в частности, следующее: «Я Хиллари помогал… Там Хиллари почему проиграла? Когда „черную бухгалтерию“ расследовал, мы обнародовали данные об экс-руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте. Его посадили».

Голос, похожий на голос председателя НАБУ, объясняет, что победа Трампа была невыгодна Украине, поскольку Клинтон больше внимания уделяла бы международным делам, в том числе и Украине, а Дональду Трампу ближе исключительно внутренние дела США.

Напомним, что в 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов и Виктора Януковича. О «черной бухгалтерии» Партии регионов стало известно в 2016 году. Эти материалы свидетельствуют о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Януковича и его окружения.