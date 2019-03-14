«Взрывной» циклон в США накрыл ураганным ветром и снегом 70 млн человек в 25-ти штатах / Фото: NOAA

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«Взрывной» циклон ударил по 25-ти штатам США, где проживают более 70 млн человек. В результате сильных мартовских снегопадов и ураганных ветров произошел ряд ДТП, в одном из которых погиб полицейский. Также были временно отменены свыше 1,3 тыс. авиарейсов в международном аэропорту Денвера.

Снежный шторм накрыл Колорадо, Вайоминг, Монтану, Небраску и Южную Дакоту. Во многих штатах Среднего Запада были закрыты сотни участков автомагистралей. По мнению экспертов, этот снежный циклон является одним из самых мощных, обрушившихся на регион, начиная с 1979 года, пишет Daily Mail.

Войска Национальной гвардии США помогают ликвидировать последствия стихии. С помощью спецсредств спасатели вытаскивают водителей в Колорадо, которых непогода застала на дорогах.

Во вторник и среду во многих штатах возникли широкомасштабные отключения электроэнергии, частично приостановлены занятия в школах. Порывы ветра в Колорадо-Спрингс достигают 156 км/ч.

Напомним, 13 марта в немецкой коммуне Ретген мощный торнадо разрушил до основания 10 домов, еще 30 зданий были повреждены. Сильный ветер вырывал деревья с корнями, срывал кровлю с жилых домов. Пять человек получили ранения в результате стихии.