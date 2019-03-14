Заражение детей гепатитом С в России: СМИ сообщают о сотне случаев

Около 100 детей на самом деле заразились гепатитом С в российской больнице. Фото: Известия

https://racurs.ua/n119381-zarajenie-detey-gepatitom-s-v-rossii-smi-soobschaut-o-sotne-sluchaev.html

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В России в детской клинической больнице в Благовещенске по меньшей мере с 2010 года происходят заражения онкобольных детей гепатитом С. По данным журналистов, установлены более 100 таких случаев, а не 26, как утверждают местные власти.

О ситуации заражения онкобольных пациентов Амурской областной детской клинической больницы гепатитом С стало известно еще летом 2018 года, когда родители пострадавших детей объединились и обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить больницу и составить списки инфицированных детей, сообщает «Коммерсантъ».

Однако, после проведения журналистского расследования, выяснилось, что на самом деле потерпевших от врачебной халатности на много больше. Согласно данным журналистов, в качестве потерпевших рассматривается еще около 70 человек.

Отмечается, что пациенты детской клинической больницы инфицировались гепатитом С в течение 10 лет. Но о фактах заражения гепатитом С раньше руководство больницы, местные власти и потерпевшие молчали. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) УК РФ.