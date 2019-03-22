Возраст окаменелостей составляет 518 млн лет, фото: Fine Art America

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Ракурс

В южной китайской провинции Хубэй в скалах на берегу реки Даньшуй обнаружили тысячи окаменелостей, возраст которых достигает 518 млн лет.

Этот исторический слой отвечает Кембрийскому периоду, во время которого произошел резкий рост биоразнообразия — так называемый «Кембрийский взрыв». Или, по крайней мере, окаменелости животных, тогда живших, сохранились значительно лучше их предшественников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В целом обнаружена 3351-а окаменелость. Они принадлежат 101-му виду, из которых 53 — ранее не известные науке.

Среди окаменелостей найдены примитивные формы медуз, губки, анемоны, черви, водоросли, а также крошечные беспозвоночные, которые называются киноринхами или грязевыми драконами.

Это открытие может пролить свет на развитие ранней жизни на Земле, поскольку, в отличие от других кембрийских находок, здесь также сохранились следы организмов с мягким телом. Как правило, окаменелости представляют собой кости, панцири, раковины, зубы и другие твердые останки древних животных.

Напомним, недавно двух жителей Монголии задержали за попытку продать через Фейсбук останки динозавра возрастом 80 млн лет.