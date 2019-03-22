Инна Богословская. Фото: Zvedeno.Info

https://racurs.ua/n119755-politicheskaya-reklama-v-facebook-bogoslovskaya-oplatila-prodvijenie-v-socseti-rossiyskimi-rublyami.html

Ракурс

Кандидат в президенты Инна Богословская оплатила политическую рекламу в Facebook российскими рублями.

Политическая рекламная кампания Богословской в ​​Facebook стартовала в феврале этого года, отмечают в «Честно».

За период продвижения кандидата в президенты, на официальной странице Богословской были размещены 22 поста с призывами поддержать ее на выборах. Согласно данным библиотеки рекламы Facebook, реклама всех сообщений оплачивалась рублями, диапазон расходов составлял от 500 до 999 руб. Таким образом, за 22 прорекламированных сообщения политик заплатила не менее 4,6 тыс. грн.

Также отмечается, что целевой аудиторией Богословской были выбраны мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

Напомним, 31 марта 2019 года в Украине состоятся выборы президента страны. На главный пост в государстве претендует 39 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.