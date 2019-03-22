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Ракурс
Инна Богословская. Фото: Zvedeno.Info

Политическая реклама в Facebook: Богословская оплатила продвижение в соцсети российскими рублями

22 мар 2019, 15:14
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Кандидат в президенты Инна Богословская оплатила политическую рекламу в Facebook российскими рублями.

Политическая рекламная кампания Богословской в ​​Facebook стартовала в феврале этого года, отмечают в «Честно».

За период продвижения кандидата в президенты, на официальной странице Богословской были размещены 22 поста с призывами поддержать ее на выборах. Согласно данным библиотеки рекламы Facebook, реклама всех сообщений оплачивалась рублями, диапазон расходов составлял от 500 до 999 руб. Таким образом, за 22 прорекламированных сообщения политик заплатила не менее 4,6 тыс. грн.

Также отмечается, что целевой аудиторией Богословской были выбраны мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

Богословская оплатила рекламу в Facebook рублями. Фото: chesno.org

Богословская оплатила рекламу в Facebook рублями. Фото: chesno.org

Напомним, 31 марта 2019 года в Украине состоятся выборы президента страны. На главный пост в государстве претендует 39 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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