Игорь Коломойский надеется, что Порошенко проиграет выборы. Фото: ИнформБюро

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский жаждет, чтобы действующий глава государства Петр Порошенко проиграл выборы президента, которые состоятся 31 марта.

Олигарх считает, что именно Порошенко виноват в продолжительности конфликта на востоке Украины, падении валового внутреннего продукта, тотальной бедности народа, эмиграции украинцев за границу и уменьшении количества населения. Об этом Коломойский заявил в интервью «ВВС Україна».

Несмотря на резкую критику действующей власти бизнесмен заявил, что между ним и Порошенко нет персонального противостояния. По его словам, учитывая оккупацию частей Донбасса, Крыма и войну с Россией, жить при правлении Порошенко легче не стало.

«Я не хочу, чтобы он получил еще один срок. Я считаю, что первый срок — это пять лет разочарований из-за его правления», — отметил Коломойский.

Он добавил, что размышляет над тем, чтобы приехать в Украину перед первым туром президентских выборов или между первым и вторым турами, чтобы сделать «приятное» Петру Порошенко.

Кроме того, олигарх сообщил, что сейчас на украинские СМИ оказывается давление со стороны Администрации президента. Представители власти открыто указывают журналистам, о чем стоит говорить в эфире и какие события освещать.

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. За президентское кресло будут бороться 39 политиков, пять кандидатов уже снялись с выборов в пользу других претендентов.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится за пределами Украины из-за проблемы с действующей украинской властью, рассказал, между ним и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским только контрактные отношения. Бизнесмен заверил, что общего бизнеса у них нет, но надеется, что Зеленский победит на президентских выборах.