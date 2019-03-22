Игорь Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским. Фото: Прямий

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Одиозный украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится за пределами Украины из-за недоразумения с действующей украинской властью, рассказал о том, какие у него отношения с лидером президентских рейтингов Владимиром Зеленским.

По словам Коломойского, между ним и Зеленским только контрактные отношения. Бизнесмен заверил, что общего бизнеса у них нет. Об этом он заявил в интервью изданию «BBC Україна».

«У нас с Зеленским есть контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Я считаю, что телевизионная группа „1+1“ очень заинтересована в контракте с „Кварталом“ Зеленского, где он является фронтменом. Это — все наши отношения. У нас нет общего бизнеса», — отметил олигарх.

Коломойский не скрывает надежд того, что Зеленский победит на ближайших президентских выборах. Он отметил, что для него лидер «Квартала» является символом смены поколений.

Бизнесмен добавил, что Юлия Тимошенко будет лучшей среди нынешних политиков на посту президента, поскольку она опытная, «но надо давать дорогу молодым».

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. За президентское кресло будут бороться 39 политиков, пять кандидатов уже снялись с выборов в пользу других претендентов.

Напомним, телеведущий и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы вернуть оккупированные территории в состав Украины необходимо учитывать культурно-языковые особенности Донбасса и Крыма.