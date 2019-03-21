Владимир Зеленский. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n119712-zelenskiy-nazval-vozmojnye-ustupki-dlya-vozvrascheniya-kryma-i-donbassa.html

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Об уступках в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма рассказал телеведущий и кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что для того, чтобы вернуть оккупированные территории в состав Украины необходимо учитывать культурно-языковые особенности Донбасса и Крыма, сообщил кандидат в президенты «Новому времени».

По словам шоумена, это единственный компромисс, который можно допустить в этом вопросе. Также Зеленский отметил, что во время нахождения в составе Украины эти регионы будут иметь гораздо больше прав и свобод, чем в России.

Напомним, 31 марта 2019 года в Украине состоятся выборы президента. На главный пост в стране претендует 39 кандидатов. Согласно социологическим опросам, в тройку лидеров входят действующий президент страны Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, а также шоумен Владимир Зеленский.