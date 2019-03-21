Оккупанты хотят знать, где и когда крымчане собирают валежник. фото — ua.censor.net.ua

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Оккупационные власти Крыма обяжут местных жителей сообщать о месте и времени сбора валежника. Российские чиновники намерены принять региональные подзаконные акты, которые бы регламентировали сбор валежника и хвороста в лесах полуострова.

Об этом сообщает Кafanews со ссылкой на так называемого заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева. Соответствующий документ находится на согласовании в правительстве оккупированного полуострова.

Изменения не будут ограничивать сбор валежника, но уточнят, что именно им следует считать. Россияне хотят выделить понятие хвороста и не считать его таким же ресурсом как лесные грибы и ягоды.

«Есть определенная проблема, когда люди видят дерево, лежащее на земле, считают валежником, забирают и попадают в неприятную ситуацию», — сообщил Компанейцев.

Чиновник добавил, что власти предлагают определить места, в которых можно собирать валежник. Крымчан обяжут сообщать власть, когда и где они пойдут собирать хворост.

Напомним, что это не первая попытка регламентировать бытовые вопросы в РФ. Зимой 2018 года в Госдуме предлагали отменить наказание за сбор веток, которое действует в этой стране. В России поваленные деревья никак не используют и не признают их загромождением леса. В РФ для того, чтобы вывозить ветки из леса, нужно пройти сложную процедуру получения разрешения, а затем заключить договор с собственником или арендатором леса. Выполнение этих процедур может длиться несколько месяцев.