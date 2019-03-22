Кандидаты в президенты Украины 2019. Аркадий Корнацкий, Ольга Богомолец, Виталий Скоцик

https://racurs.ua/2299-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-unye-naturalisty.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает изучать предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Ранее мы уже рассмотрели группы так называемых либералов, темных лошадок, дискотеки 90-х и жирных котов. В этой статье собраны «юные натуралисты».

На самом деле не очень-то и юны эти два агрария и один врач. И все три кандидата своим примером доказывают, что простой земледелец может быть очень богатым человеком, а простому врачу-дерматологу под силу стать землевладельцем и строить не только клиники, но и замки. Успешным людям не грех и других поучить, как надо жить, и программы собственные составить. Что ж, давайте рассмотрим эти три истории успеха.

Аркадий Корнацкий: вся власть — советам!

65-летнего Аркадия Корнацкого некоторые издания наградили прозвищем «аграрный король Украины». Звучит солидно, но биография этого кандидата в президенты до того, как он обзавелся собственной латифундией на благодатном юге нашей страны, путана и вызывает множество вопросов.

Родившийся в одном из сел Николаевщины сын сельского учителя и колхозницы в положенный срок был призван в армию. Информации, где именно служил Аркадий Корнацкий, в открытых источниках найти не удалось. Вообще полтора-два десятка лет взрослой жизни кандидата наполнены чудесами. Судите сами: после демобилизации молодой человек едет прямиком в Москву и поступает на факультет международного права в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, куда, между прочим, «наших», то есть советских, принимали в очень ограниченном количестве.

По окончании университета Лумумбы Аркадий Корнацкий почти десять лет проработал юристом в Москве, после чего подался в бизнес. Там же торговал компьютерами, потом занимался недвижимостью. Затем стал создавать агропредприятия. В начале 2000-х Аркадий Корнацкий вернулся на Николаевщину. Он пришел не на пустое место: свою «Агрофирму Корнацких» основал еще с конца 90-х годов. Вернувшись домой, кандидат в президенты создал еще несколько фирм, среди которых — строительная и юридическая.

А с 2007 года кандидат начал выстраивать политическую карьеру. Сначала занимал должность и. о. заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации, с 2008-го — возглавлял организацию «Крестьянский фронт». В 2012-м баллотировался в парламент от «Батькивщины», но не прошел. А в 2014-м все-таки стал народным депутатом, но уже от БПП.

Судя по всему, самый обширный компромат на Аркадия Корнацкого собрало издание «Политека». Перескажем коротко по пунктам. В 1999 году Корнацкий баллотировался в парламент, только в российский — от партии Лужкова, которая вскоре влилась в «Единую Россию». С 1994-го и до своего отъезда в Украину возглавлял Торгово-промышленную палату Московской области. А главой ТПП России был Евгений Примаков, который незадолго до этого занимал пост… директора Службы внешней разведки РФ.

В 2013 году Корнацкого обвинили в том, что он имеет российское гражданство. В ответ тот представил копию справки Генерального консульства РФ в Одессе, в которой сказано, что он отказался от российского гражданства в 2005 году.

Предвыборную программу крупный латифундист начинает с лозунга «Власть — народу!», что само по себе забавно. Дальше длинно рассказывается, что власть должна принадлежать местным советам. Но, увы… Злые перекрашенные коммунисты не дают народу власть, свернули (цитата) «демократию, права и свободы человека и гражданина даже в сравнении с коммунистическим периодом». Потому что «на волне каждой народной революции к власти приходили не слуги народа, а его угнетатели».

Дальше — несколько страниц «ура!», «долой!», «даешь!». И еще о тотальной коррупции и «зубожінні». Нынешние украинские политики «обмануть, обкрадуть і голими по світу пустять — а то і закатують». А еще кандидат предлагает переименовать нашу страну в УНР — Украинскую народную республику.

А еще позабавили тезисы про «слуг народа» и «зубожіння». Посмотрим, как эти торговые марки раскрутят другие кандидаты.

Виталий Скоцик: сильные и стандартные

47-летний Виталий Скоцик родился на Полесье, в одном из сел Ровенщины. У него в биографии никаких тебе Москвы и Подмосковья.

Образование получил в Киеве, в Сельхозакадемии (очень хороший и престижный вуз, между прочим), по программе обмена студентами поучился в США. Преподавал все в той же Сельхозакадемии, переименованной позже в Аграрный университет. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заведовал кафедрой коневодства, коннозаводства, пчеловодства и экономики животноводства снова-таки в Сельхозакадемии, которая уже называлась Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины. Специалист по менеджменту сельхозпредприятий. Хорошая карьера.

А теперь перейдем к политике. В 2009 году Виталий Скоцик вступил в Аграрную партию Украины, а в 2004-м стал ее председателем.

Однако год назад Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции задало несколько неприятных вопросов Аграрной партии по поводу оформления финансовой отчетности. А уже в сентябре прошлого года партия выразила недоверие Виталию Скоцику и уволила его с должности председателя. В президенты он баллотировался уже как самовыдвиженец.

Открытые источники шьют Виталию Скоцику еще один компромат — мол, давая интервью на телеканале ZIK, он назвал Революцию достоинства «эмоциями». Но как раз это, скорее, говорит в пользу кандидата: все-таки он не боится высказывать непопулярные, но достаточно здравые мысли.

Теперь о программе. Называется она «Сильные — вместе!», а дальше можно особо не вчитываться. Мы переживаем тяжелые времена, экономика в катастрофическом положении, я (имярек) знаю, что нужно сделать, чтобы построить на помойке Нью-Васюки, и бла-бла-бла. Все как у многих.

Пройдемся по изюминкам. Например, пункт о финансировании науки. Доктору наук это близко. Финансирование прикладной и теоретической науки, по мнению кандидата Скоцика, должно «вырасти в разы». Потому что ученый — это так же круто, как и политик. Но автор программы не пишет о финансировании университетами фундаментальных исследований, финансировании корпорациями прикладных исследований — словом, о том, как наука финансируется во всем цивилизованном мире. .

Социалка — детский сад и популистские лозунги. Все это приправлено борьбой с олигархами, коррупцией и прочими абсолютно пустыми и бессмысленными речевками.

И да, снова о «роли общин». Один из успешных проектов последних четырех лет — децентрализация — успешно используется кандидатами как «то, что я сделаю!». Конечно. Оно уже вовсю делается.

Ольга Богомолец: На волне двух революций

Доктор — тоже некоторым образом натуралист. Простая девочка из простой медицинской семьи, училась в мединституте имени своего прадеда… Ну ладно, допустим, она хороший врач, как и ее прадед. И даже широко образованный врач — училась в США, позже получила второе образование практического психолога, доктор медицинских наук.

В 2003 году в Национальном медицинском университете получила степень доктора медицинских наук по специальности «Кожные и венерические болезни», а потом основала собственную клинику дерматологии и косметологии.

Крутой взлет Ольги Богомолец начался с декабря 2004-го, когда она стала личным врачом Виктора Ющенко и пробыла им почти год. Сначала (с 2005 по 2008) она была депутатом Киевсовета от «Нашей Украины». Напомним, в 2006 году мэром Киева стал Леонид Черновецкий, а Ольга Богомолец крепко подружилась с его «молодой командой» и даже стала кумой небезызвестной Ирэны Кильчицкой, курировавшей в Киеве вопросы здравоохранения. Удачный выбор для владельца частной клиники.

В 2013‒2014 годах Ольга Богомолец активно участвовала в Революции достоинства. Кстати, в 2014-м она уже баллотировалась в президенты и набрала почти 2% голосов, что для новичка в большой политике — очень хороший результат. В президенты она не прошла, но зато вошла в парламент от БПП и сейчас возглавляет парламентский комитет по вопросам здравоохранения (сильно не любит и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и воюет против ее медреформы).

Что же касается скандалов, то самый громкий, пожалуй, произошел пять с половиной лет назад, и связан он с замком «Радомысль» в Житомирской области. Ольга Богомолец выкупила полуразрушенное здание бумажной фабрики XVII века с прилегающей территорией, восстановила его и устроила там историко-культурный комплекс и музей икон. Дело богоугодное. (Кандидат в президенты, добавим, владеет одним из самых крупных собраний икон и земельными участками в пять с лишним гектаров, не считая недвижимости.)

Но тут местный активист подал на Ольгу Богомолец в суд за то, что она отгородила часть реки, и теперь местные жители вынуждены платить за проход. История эта очень мутная. Местное издание «Журнал Житомира» цитирует Ольгу Богомолец, утверждавшую, что у активиста «есть абсолютно четкая цель, и я ее могу озвучить: потерпевший открыто требует деньги за то, чтобы он отцепился от замка «Радомысль». Это практика не по одному объекту — это обычный местный рейдер, который наезжает и требует деньги». Как ни грустно признавать, но у нас действительно сформировался целый клан «профессиональных активистов», которые довольно неплохо зарабатывают на подобных делах.

А почему активист назван потерпевшим? Да потому что в день, когда должно было состояться заседание районного суда, его жестоко избили возле собственного дома.

Однако оставим в стороне эти детективные истории, перейдем к программе. Кстати, Ольга Богомолец — довольно известный бард и даже выпустила два альбома песен собственного сочинения. Может, поэтому в ее программе много лирики и совсем мало конкретики?

И прямо сходу, с первых абзацев бросается в глаза двойная игра. Вот, например, Ольга Богомолец пишет: «Пять лет подряд люди слушают пустые обещания и рассказы о победах и достижениях. На самом деле за это время мы впритык подошли к краю социально-экономической и демографической пропасти». То есть как бы подразумевается, что она за «людей» против «плохой власти». Но еще раз напомним, что кандидат Богомолец — а) депутат парламента от БПП; б) глава одного из парламентских комитетов; в) советник президента. Плохая власть, говорите? Ну-ну.

Как врач она говорит, что собирается бороться за сохранение жизни и здоровья и построение в Украине эффективной системы здравоохранения и социальной защиты. Ругая «очередной пакет реформ», она говорит, что фундаментом государства станет «идеология социально-либерального развития, где государство жестко контролирует и финансирует образование, здравоохранение, безопасность и налоги», а экономика развивается свободно.

Что ж, декларирование социальных гарантий — звучит неплохо. Особенно подробно расписана медицинская часть программы: в ней есть и обязательное государственное медицинское страхование для каждого, профилактические осмотры детей и военных, медицинское сопровождение пенсионеров, мобильное медицинское сопровождение жителей сел, и много других вещей, которые звучат интересно, вплоть до поддержки медицинского туризма в Украину.

Что касается социальных гарантий, то кандидат Богомолец требует безотлагательно провести перепись населения и на основании собранных данных рассчитать адресные социальные выплаты.

В целом в программе описываются самые радужные перспективы, которые каждый из нас и так неплохо себе представляет. Остановлюсь только на некоторых интересных вещах. Например, мораторий на повышение тарифов: имеет ли право президент его накладывать? Да и вообще, тарифы — это основной предвыборный аргумент так называемых оппозиционных сил, так что в тарифном вопросе Ольга Богомолец солидарна, например, с Юрием Бойко.

Еще из интересного — продолжить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель (здесь кандидат солидарна с другим кандидатом — Юрием Тимошенко).

Снять мораторий и организовать полноценный рынок земли — это, между прочим, одна из рекомендаций Международного валютного фонда. И кстати, 22 августа прошлого года вступило в силу решение Европейского суда по правам человека (дело «Зеленчук и Цицюра против Украины»), согласно которому мораторий на продажу земель сельхозназначения нарушает права человека.

Но, во-первых, соцопросы показывают, что у нас две трети населения «против продажи земли», а значит, такое заявление «понравится простому народу». Во-вторых, земля, скупаемая кандидатом Богомолец, сельскохозяйственной не является. Ну а если еще вдобавок дописать в программе «гарантировать справедливые условия для развития фермерства, садоводства и сельского хозяйства», то вообще получается красота.

Ну и коррупция в программе есть: «Коррупционерам — действенный антикоррупционный суд, справедливое наказание и новые тюрьмы». А олигархам — «политическую кастрацию (?!), социальную изоляцию и справедливый налог на роскошь».

И тогда у нас будет справедливая страна (именно такая задача прописана в программе) и каждый украинец будет пребывать в благости.