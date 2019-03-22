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В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: LAW.ru

Амфетамин, экстази и ЛСД: как во Львове группа наркоторговцев обустраивала «закладки» (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2019, 13:36
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Во Львове правоохранители разоблачили группу торговцев наркотиками и психотропными веществами, которые осуществляли свою преступную деятельность через интернет, принимая заказы через мессенджеры.

Свой «товар» они сбывали, обустраивая в городе «закладки». Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Всего задержаны четыре человека — организатор незаконного «бизнеса» 22-летний уроженец Черкасской области, а также трое жителей Львова — двое мужчин и женщина.

Обязанности участников преступной группы были четко распределены. Полученные от организатора наркотические и психотропные вещества остальные участники группы расфасовывали и делали закладки по указанным им координатами, после чего наркозависимым лицам через мессенджеры направлялись соответствующие сообщения.

Всего в ходе обысков и в местах закладок правоохранители обнаружили 4,5 кг каннабиса, амфетамин, экстази и ЛСД. Отмечается, что на «черном рынке» стоимость изъятых веществ составляет 1,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

По ст. 307 Уголовного кодекса открыто производство, продолжается досудебное расследование.

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

В преступной деятельности были задействованы четыре человека, фото: Национальная полиция

Напомним, в Харькове недавно разоблачили интернет-магазин, торговавший наркотиками через «закладки».

Источник: Ракурс


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