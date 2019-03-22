Екатерина Варнава. Фото: Балаяж

https://racurs.ua/n119748-rossiyskuu-televeduschuu-varnavu-vnesli-v-chernyy-spisok-lic-kotorye-ugrojaut-nacbezopasnosti.html

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Популярную российскую телеведущую Екатерину Варнаву внесли в «черный список». Внесение Варнавы в перечень лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности состоялось на основании обращения Службы безопасности Украины.

В «черный список» Варнаву внесли вчера, 21 марта, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

В ведомстве также пояснили, что значит внесение телеведущей и актрисы в черный список. Согласно украинскому законодательству, на территории страны будет запрещен показ и распространение фильмов, в которых снималась Варнава. Это предусмотрено законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины». Фильмы с Варнавой, которым ранее была выдана лицензия, ее приостановят, другим видеоматериалам откажут в выдаче лицензии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину не пустили телеведущую популярного проекта «Орел и решка» и видео-блоггера Анастасию Ивлееву. Ей запрещен въезд в Украину на три года из-за посещения Крыма.