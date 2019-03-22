Китайцы создали водородный автомобиль. Фото: Motor.ru

https://racurs.ua/n119747-v-kitae-sozdali-vodorodnyy-hetchbek-s-neproporcionalnym-kuzovom-i-zapasom-hoda-bolee-1-tys-km.html

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Автомобилестроительная компания из Китая Grove Hydrogen Automotive, базирующаяся в городе Ухане, показала свое первое водородное авто.

Хэтчбек с непропорциональным кузовом и дизайном, похожим на Maserati (Мазерати), будет публично представлен в апреле 2019 года на международном автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает Motor.ru.

Автомобиль под маркой «Гроув» назван в честь английского физика Роберта Уильяма Гроува, изобретателя гальванического элемента. Хэтчбек оборудовали силовой установкой на водородных топливных элементах, машина только на одной заправке может преодолеть свыше 1 тыс. км. Для сравнения водородная Honda Clarity Fuel Cell (Хонда) проезжает 590 км, а Toyota Mirai (Тойота) — 502 км. Кузов автомобиля сделан из углепластика, а все двери открываются вверх и в сторону.

Вскоре, на автомобильном салоне в Шанхае, компания начнет принимать заказы на эти автомобили. Ожидается, что уже в 2020 году машины дебютируют на мировом рынке.

Напомним, в 2019 году концерн Volkswagen Group предложит автолюбителям более 90 новых или обновленных моделей. Кроме традиционных авто, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, немецкий автопроизводитель в этом году планирует выпустить сразу четыре автомобиля на электрических моторах.