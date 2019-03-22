Запуск ракеты состоялся этой ночью, фото: КБ ««Южное» им. М. К. Янгеля».

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Сегодня ночью из расположенного во Французской Гвиане (Южная Америка) космодрома Куру состоялся успешный запуск легкой европейской ракеты-носителя Vega, в одной из ступеней которой используется двигатель украинского производства.

Запуск ракеты состоялся в 3.50 по киевскому времени, на орбиту выведен спутник PRISMA массой 879 кг, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия КБ «"Южное» им. М. К. Янгеля".

Украинский маршевый двигатель РД-843 установлен на четвертой степени этой ракеты. Его разработало конструкторское бюро «Южное», а серийное производство осуществляет госпредприятие «Южный машиностроительный завод».

Отмечается, что благодаря ракетам Vega с украинским двигателем на орбиту выведены уже 29 спутников. Особенностью двигателя РД-843 является возможность до пяти раз включать двигатель во время полета, что позволяет четвертой ступени ракеты разводить спутники на различные орбиты.

Напомним, на декабрь этого года запланирован первый запуск в космос украинско-американской ракеты Firefly Alpha, которую создает компания Firefly Aerospace с офисами в Остине и Днепре. Недавно состоялось успешное тестирование двигателя первой степени этой ракеты.