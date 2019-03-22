Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе против камерунца. Фото: Usyk в Facebook

https://racurs.ua/n119745-aleksandr-usik-i-karlos-takam-vstretyatsya-na-ringe-18-maya-v-chikago.html

Ракурс

Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, в своем дебютном поединке в супертяжелом весе встретится с представителем Камеруна Карлосом Такамом.

Оба боксера уже согласовали условия поединка. Бой состоится 18 мая в Чикаго. Транслировать в прямом эфире его будет стриминговая платформа DAZN. Об этом сообщил журналист The Ring Майк Коппинджер на собственной странице в Twitter.

Журналист отметил, что таким образом украинский спортсмен переходит из первого тяжелого веса в супертяжелый, оставляя при этом свои чемпионские пояса вакантными.

Сам Александр Усик еще не комментировал выбор своего следующего соперника.

Как известно, 38-летний камерунец провел 36 боев, в которых 28 раз выигрывал нокаутами. Он проиграл пять своих поединков, один бой завершился ничьей. В своем последнем поединке Такам одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над немцем Сенада Гаши. Своего времени Такам был чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а в течение 2011−2012 годов был чемпионом Африки. В 2017 году спортсмен претендовал на чемпионский титул, но проиграл два поединка против Энтони Джошуа и Дерека Чисоры.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и британец Энтони Джошуа уже в 2020 году могут провести чемпионский поединок. Но сначала украинцу нужно дебютировать в супертяжелом весе и провести как минимум два поединка.