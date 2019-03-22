Ученые вылечили крыс от алкоголизма

https://racurs.ua/n119742-lazer-pomog-uchenym-vylechit-krys-ot-alkogolizma.html

Ракурс

Ученые долгое время ищут «кнопку», которая позволит отключить тягу к спиртному. В отношении людей пока еще эти поиски безуспешны, но что-то подобное удалось проделать с грызунами.

Группа американских ученых из университета Scripps Research помощи лазеров влияла на нейроны подопытных крыс, демонстрировавших тяжелые формы зависимости от спиртного, сообщает издание Nacked Science со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Ранее ученые установили, что важную роль в развитии алкогольной зависимости играют клетки центрального ядра миндалевидного тела мозга. Кроме того, злоупотребление алкоголем влияет на количество некоторых гормонов в миндалине. В частности, известно, что у тяжело пьющего человека в период воздержания накапливается кортиколиберин. Этот гормон принимает участие в регуляции ряда психических функций. Длительное воздействие его повышенных концентраций приводит к развитию сильного стресса.

Ученые решили проверить, удастся ли ослабить симптомы воздержания от спиртного, если заблокировать чувствительные к кортиколиберину нейроны миндалины.

Их подвергли точечному воздействию лазеров, из-за которого нейроны отключались. В результате у крыс исчезала тяга к спиртному и другие симптомы алкоголизма, но они тут же возвращалась после окончания действия лазеров

Стоит отметить, что крысы предварительно подвергались генетическим изменениям, чтобы сделать их нейроны чувствительными к действию лазеров определенной длины волны.

Конечно, для лечения больных людей такой метод не подходит, но он показывает, в каком направлении ученым следует работать дальше. Возможно, будет создана небольшая молекула, которая после введения в организм больного сможет блокировать работу именно этой группы нейронов.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно пожертвовал свою зарплату на разработку способов борьбы с алкоголизмом.