Путин не откажется от тех методов, которые он применил в Азовском море – глава комитета штабов ВС США. Фото: ГолосUA

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В США заявили, что Россия и Китай являются конкурентами в военной сфере, а не противниками. Эти страны могут усложнить влияние США в Европе и тихоокеанском регионе.

Долгое время у США не было конкурентов ни в военной, ни в дипломатической ни в экономической сферах, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, вчера, 21 марта, сообщает «Голос Америки».

Сейчас с развитием оборонной сферы России и Китая эти страны могут усложнить возможности «проецирования силы» США как минимум в двух регионах — Европе и Тихом океане. Развивая свои военные мощности Россия и Китай становятся вызовом для Штатов.

Также чиновник отметил существенные инвестиции России в разработку новых военных комплексов. В то же время по его словам, Россия не решится атаковать союзников НАТО. Однако Данфорд считает, что президент РФ не откажется от методов, которые он недавно применял в Азовском море.

Данфорд не обошел вниманием и вопрос о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, заявив, что они являются частью крупной кампании по подрыву демократии в их стране.