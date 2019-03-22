Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Путин не откажется от тех методов, которые он применил в Азовском море – глава комитета штабов ВС США. Фото: ГолосUA

Путин не откажется от тех методов, которые он применил в Азовском море — глава комитета штабов ВС США

22 мар 2019, 12:06
999

В США заявили, что Россия и Китай являются конкурентами в военной сфере, а не противниками. Эти страны могут усложнить влияние США в Европе и тихоокеанском регионе.

Долгое время у США не было конкурентов ни в военной, ни в дипломатической ни в экономической сферах, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, вчера, 21 марта, сообщает «Голос Америки».

Сейчас с развитием оборонной сферы России и Китая эти страны могут усложнить возможности «проецирования силы» США как минимум в двух регионах — Европе и Тихом океане. Развивая свои военные мощности Россия и Китай становятся вызовом для Штатов.

Также чиновник отметил существенные инвестиции России в разработку новых военных комплексов. В то же время по его словам, Россия не решится атаковать союзников НАТО. Однако Данфорд считает, что президент РФ не откажется от методов, которые он недавно применял в Азовском море.

Данфорд не обошел вниманием и вопрос о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, заявив, что они являются частью крупной кампании по подрыву демократии в их стране.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Ранее никто из них не имел психиатрических патологий»: открытое письмо украинских психиатров коллегам в РФ накануне экспертизы военнопленных моряков

Ассоциация психиатров Украины обнародовала открытое письмо российским коллегам, которые сегодня должны провести психиатрическую экспертизу украинских военнопленных моряков

Новости Украины
12:32