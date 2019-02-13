В Харькове интернет-магазин торговал наркотиками через «закладки» (ФОТО)

Интернет-магазин наркотиков действовал более года, фото: Национальная полиция

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Racurs.ua

В течение 2018−2019 годов в Харькове действовал интернет-магазин, который осуществлял реализацию наркотиков через так называемые «закладки».

Всего к незаконной деятельности были причастны семь человек в возрасте от 24 до 35 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что каждый участник группировки имел свое четкий круг обязанностей. Так, организатор незаконного бизнеса координировал работу «подчиненных», насчитывал им «зарплату», вел бухгалтерию, подбирал лиц, занимавшихся размещением «закладок» с наркотиками.

Продажа наркотиков осуществлялась через интернет-сайт, деньги клиенты перечисляли на электронный кошелек. Между собой члены группировки общались через интернет-мессенджеры.

Соответствующее уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса был открыт в марте 2018 года.

Всего правоохранители осуществили шесть оперативных закупок.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли наркотики и психотропные вещества (героин, амфетамин, «соли», каннабис), мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, денежные средства, ножи, наручники, электронные весы, полиэтиленовые пакеты, средства для курения «бульбуляторы» и травматическое оружие.

Всем членами группировки грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Для одного из них суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще пятеро находятся в изоляторе временного содержания. Седьмому участнику группировки сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, недавно на Полтавщине изъяли крупнейшую в истории Украины партию синтетического наркотика метадона.