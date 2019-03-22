Смертельное ДТП в Гане. Фото: Актуальные новости

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В Гане столкнулись два автобуса. Инцидент произошел сегодня, 22 марта, рано утром на западе страны в округе Северный Кинтампо.

В результате лобового столкновения двух автобусов погибли более 70 пассажиров, сообщает портал Mynewsgh.com.

После столкновения один из автобусов загорелся, а второй перевернулся в кювет. Все пассажиры загоревшегося автобуса погибли на месте. А нескольким пассажирам второго удалось выжить. Их госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

Правоохранители установили предварительную причину аварии. Они считают, что водитель одного автобуса уснул за рулем и из-за этого выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение со вторым автобусом. На данный момент правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Македонии на трассе перевернулся автобус, в результате чего погибли 14 человек.