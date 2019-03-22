Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Смертельное ДТП в Гане. Фото: Актуальные новости

Смертельное ДТП в Гане: в результате столкновения двух автобусов погибли более 70 человек (ФОТО)

22 мар 2019, 14:40
999

В Гане столкнулись два автобуса. Инцидент произошел сегодня, 22 марта, рано утром на западе страны в округе Северный Кинтампо.

В результате лобового столкновения двух автобусов погибли более 70 пассажиров, сообщает портал Mynewsgh.com.

После столкновения один из автобусов загорелся, а второй перевернулся в кювет. Все пассажиры загоревшегося автобуса погибли на месте. А нескольким пассажирам второго удалось выжить. Их госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

Правоохранители установили предварительную причину аварии. Они считают, что водитель одного автобуса уснул за рулем и из-за этого выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение со вторым автобусом. На данный момент правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств аварии.

Два автобуса столкнулись в Гане. Фото: bbc.com

Два автобуса столкнулись в Гане. Фото: bbc.com

Два автобуса столкнулись в Гане. Фото: bbc.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Македонии на трассе перевернулся автобус, в результате чего погибли 14 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Обвинения Луценко в адрес Йованович: Порошенко заявил о поддержке посла США

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает деятельность посла США в Украине Мари Йованович. Таким образом он отреагировал на скандальное заявление генпрокурора Юрия Луценко о передаче дипломатом списка «неприкасаемых» лиц

Новости Украины
15:33