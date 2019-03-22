Оккупанты снова проводят обыски у жителей Крыма, фото: YouTube

https://racurs.ua/n119752-obyski-v-krymu-v-gorode-belogorske-okkupanty-uvezli-v-upravlenii-fsb-treh-mestnyh-jiteley-foto.html

Ракурс

В расположенном в Крыму городе Белогорске представители оккупационных властей провели обыски в доме местного жителя — 29-летнего Акима Куртдеде.

Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

Самого Акима Куртдеде в этот момент в доме не было — он в настоящее время находится на заработках в Европе. Во время обысков присутствовали трое членов его семьи — родители Севие Куртдеде и Таир Куртдеде, а также 22-летняя младшая сестра Алиме Куртеде.

Причину обысков и что именно искали, силовики не сообщили.

Позже всю семью на служебном автомобиле увезли в РОВД Белогорска.

«Следственные мероприятия силовики проводили во время пятничной молитвы, когда все мужчины находятся в мечети», — подчеркивают в «Крымской солидарности».

После завершения молитвы местные жители, узнав об обыске, направились на помощь задержанным, но в РОВД Белогорска заявили, что у них семьи Куртдеде нет.

Позже адвокат Лили Гемеджи сообщила, что они находятся в управлении ФСБ в Белогорске, где их допрашивают по поводу событий, связанных с Акимом Куртдеде.

Напомим, в январе в Симферополе ФСБ РФ провела обыски у двух крымских татар, утверждая, что они якобы являются участниками украинского батальона им. Номана Челебиджихана (добровольческого крымскотатарского вооруженного формирования).