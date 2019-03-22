«Игра престолов»: за время съемок Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции

Эмилия Кларк. Фото: Апостроф.Лайм

https://racurs.ua/n119751-igra-prestolov-za-vremya-semok-emiliya-klark-perenesla-insult-i-tri-operacii.html

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Популярная актриса Эмилия Кларк рассказала о состоянии своего здоровья во время съемок в сериале «Игра престолов».

По словам Кларк, она перенесла инсульт и три операции на мозге. Все это происходило во время съемок первых двух сезонов «Игры престолов», сообщает «Медуза».

Актриса отмечает, что всегда считала, что у нее отличное здоровье, однако после окончания съемок первого сезона в феврале 2011 года она попала в больницу с сильной головной болью. Врачи диагностировали у Кларк инсульт, который был вызван разрывом аневризмы головного мозга. Ей сразу же сделали операцию по «запечатыванию» аневризмы.

После этой операции у Кларк началось расстройство речи. Актриса из-за этого сильно паниковала, потому, как это заболевание ставило крест на ее карьере. Тогда Кларк просила медперсонал заведения позволить ей умереть. Однако, через неделю расстройства речи прошли.

После выписки из больницы актриса вернулась к съемкам в сериале. По ее словам, второй сезон был для нее очень сложным, она старалась быть собранной, однако ей это давалось нелегко. В 2013 году у нее во время очередного обследования обнаружили очередную аневризму и назначили операцию. Во время операции аневризма лопнула и Клар очнулась от сильных болей в голове. Врачи назначили третью операцию со вскрытием черепа. Восстановление после последней операции длилось долго и было очень болезненным.

О своих операциях актриса рассказала спустя большой промежуток времени. По ее словам, сейчас она чувствует себя отлично.