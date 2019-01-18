Несколько лет не мыла волосы: актриса «Игры престолов» рассказала о неприятной стороне съемок. Фото:

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Racurs.ua

Актриса сериала «Игра престолов» Софи Тернер рассказала о запрете мыть волосы. Ей пришлось несколько лет жить с немытой головой.

Первые сезоны «Игры престолов» актриса, сыгравшая роль Санси Старк, могла мыть волосы, однако с пятого сезона режиссеры запретили ей это делать, сообщает Winter Is Coming.

Актриса чувствовала дискомфорт, у нее постоянно чесалась голова. Самым отвратительным моментом актриса назвала съемки с искусственным снегом, который постоянно прилипал к грязным волосам.

Однако самые сложные испытания с волосами прошла Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен. По словам Тернер, парик и косички Кларк постоянно путались и требовали ухода. К тому же Таргариен часто меняла прическу в зависимости от событий в сериале, которые отображались на ней. С начала героиня Кларк носила простую косу, потом декадентский ореол, после этого перекрасила волосы в черный цвет и, в конце концов, вернулась к первоначальной прическе.

Напомним, ранее был обнародован тизер финального сезона саги «Игра престолов», который стартует в апреле 2019 года.