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Ракурс
Кілька років не мила волосся: актриса «Гри престолів» розповіла про неприємну сторону зйомок. Фото:

Кілька років не мила волосся: акторка «Гри престолів» розповіла про неприємну сторону зйомок

18 січ 2019, 13:43
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Акторка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер розповіла про заборону мити волосся. Їй довелося кілька років жити з немитою головою.

Перші сезони «Гри престолів» актриса, яка зіграла роль Санси Старк, могла мити волосся, проте з п’ятого сезону режисери заборонили їй це робити, повідомляє Winter Is Coming.

Актриса постійно відчувала дискомфорт, у неї повсякчас свербіла голова. Найогиднішим моментом актриса назвала зйомки зі штучним снігом, який постійно прилипав і до без того брудного волосся.

Однак найскладніші випробування з волоссям пройшла Емілія Кларк, що зіграла Дейнеріс Таргарієн. За словами Тернер, перука і косички Кларк постійно плутались і потребували догляду. До того ж Таргарієн часто змінювала зачіску у залежності від подій у серіалі, які відображалися на ній. Спочатку героїня Кларк носила просту косу, потім декадентський ореол, після цього перефарбовала волосся у чорний колір і, нарешті, повернулась до першої зачіски.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено тизер фінального сезону саги «Гра престолів», який стартує у квітні 2019 року.

Джерело: Ракурс


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