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Ракетний комплекс «Іскандер», фото: mil.ru
Росія розмістила в Краснодарському краї ядерні ракети, спроможні досягнути території України — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n116974-rosiya-rozmistyla-v-krasnodarskomu-krayi-yaderni-rakety-spromojni-dosyagnuty-terytoriyi.htmlRacurs.ua
Росія розмістила неподалік кордону з Україною балістичні ракети «Іскандер», які здатні нести ядерну зброю.
Про це свідчать нещодавні супутникові знімки, зроблені компанією Imagesat International, повідомляє видання FoxNews.
Ракети розміщені в Краснодарі, приблизно за 430 км від кордону з Україною. При цьому радіус дії «Іскандерів» складає близько 500 км.
Пускові установки розташовані поруч з кількома бункерами та складськими ангарами.
Поруч з однією з них розміщена система заряджання, яка дозволяє швидко здійснювати перезарядку пускових установок. Також дані супутникового спостереження зафіксували наявність ще однієї системи заряджання в одному з ангарів.
Зазначається, що Росія також розмістила «Іскандери» поблизу кордону з Монголією — там виявлені чотири пускові установки та система заряджання.
Нагадаємо, у грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін лякав світ нібито створеною і вже запущеною в серійне виробництво новітньою ядерною зброєю, котра «змусить замислитися» супротивників очолюваної ним країни. Вперше про новітню ядерну зброю Путін заговорив навесні 2018 року, виступаючи з посланням до Федерального зібрання РФ. Тоді він заявляв про створення гіперзвукoвої рaкети тa крилaтої рaкети з ядернoю енергетичнoю устaнoвкoю.