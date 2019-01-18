Ракетный комплекс «Искандер», фото: mil.ru

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Об этом свидетельствуют недавние спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International, сообщает издание FoxNews.

Ракеты размещены в Краснодаре, примерно в 430 км от границы с Украиной. При этом радиус действия «Искандеров» составляет около 500 км.

Пусковые установки расположены рядом с несколькими бункерами и складскими ангарами.

Рядом с одной из них размещена система заряжания, которая позволяет быстро осуществлять перезарядку пусковых установок. Также данные спутникового наблюдения зафиксировали наличие еще одной системы заряжания в одном из ангаров.

Отмечается, что Россия также разместила «Искандеры» вблизи границы с Монголией — там обнаружены четыре пусковые установки и система заряжания.

Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин пугал мир якобы созданным и уже запущенным в серийное производство новейшим ядерным оружием, которое «заставит задуматься» противников возглавляемой им страны. Впервые о новейшем ядерном оружии Путин заговорил весной 2018 года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ. Тогда он заявлял о создании гиперзвукoвой рaкеты и крилaтой рaкеты с ядернoй енергетической устaнoвкoй.