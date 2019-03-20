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Самое страшное стихийное бедствие в южном полушарии: циклон Идай принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: Weather Underground

Самое страшное стихийное бедствие в южном полушарии: циклон «Идай» унес жизни свыше 300 человек в Африке (ФОТО, ВИДЕО)

20 мар 2019, 10:14
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Циклон «Идай» продолжает уносить жизни жителей стран на юго-востоке Африки. В Организации Объединенных Наций не исключают, что этот тропический шторм может оказаться самым страшным природным бедствием в южном полушарии.

Число жертв циклона в Мозамбике уже превысило 200 человек, в Зимбабве погибли еще около 100 человек, как минимум 200 жителей считаются пропавшими без вести. Количество пострадавших возросло до 2,6 млн граждан Мозамбика и Малави. Власти обеих африканских стран опасаются роста числа жертв, пишет DW.

Циклон «Идай», которому присвоили четвертую категорию штормов, пронесся по юго-востоку Африки в конце прошлой недели и вызвал сильные ливни, оползни и масштабные наводнения. Сила ветра достигала 160 км/ч. Президент Мозамбика 18 марта заявил, что число жертв стихии, вероятно, превысит тысячу.

Циклон «Идай» принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Циклон «Идай» принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: Caroline Haga/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Спасательные мероприятия осложнены тем, что много разрушенных районов остаются отрезанными от остального мира. По данным Красного Креста и Красного Полумесяца, циклон разрушил портовый город Бейра в Мозамбике, уничтожив 90% домов. В Мозамбике затоплены сотни квадратных километров, в стране объявлен трехдневный национальный траур.

Циклон «Идай» принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: Photo World Food Programme via AP

Циклон «Идай» принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: africanews.com

Циклон «Идай» принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: AFP

Циклон «Идай» принес масштабные наводнения и разрушения в Африку / Фото: ЕРА

Напомним, ранее в марте мощный циклон обрушился на США. Циклон ударил по 25-ти штатам США. В результате снегопадов и ураганных ветров произошел ряд ДТП, в одном из которых погиб полицейский.


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