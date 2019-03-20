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Взрыв в Киеве: сработало радиоуправляемое устройство, ранен главврач военного госпиталя, фото — Нацполиция

Взрыв в Киеве: сработало радиоуправляемое устройство, ранен главврач военного госпиталя

20 мар 2019, 10:01
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«Ракурсу» стали известны подробности взрыва в столичной многоэтажке. У входной двери второго подъезда дома на улице Стальского, 30 (Днепровский район Киева) вечером 19 марта сработало, по предварительным данным, радиоуправляемое взрывное устройство.

В результате взрыва пострадал 58-летний главный врач Киевского военного госпиталя. Он получил акубаротравму — контузию головного мозга.

Источники «Ракурса» указывают на то, что взрывчатка имела мощность до 200 г тротила, ее поражающими элементами были строительные саморезы. Взрывная волна повредила входные двери и окна дома от первого до пятого этажей.

Напомним, что взрыв произошел в многоэтажке в Днепровском районе столицы. Патрульные, следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы смогли попасть внутрь только через балкон квартиры на втором этаже.

Правоохранители решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины.

Источник: Ракурс


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