Скандал с «Боинг»: Минтранс США проверит сертификацию проблемного самолета, Трамп хочет сменить главу авиации / Фото: Βικιπαίδεια

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Скандал с Boeing («Боинг») набирает новые обороты в США. После катастрофы пассажирского авиалайнера Boeing 737 Max 8 в Эфиопии СМИ сообщили, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) частично позволило производителю самолетов самостоятельно подтверждать безопасность своих воздушных судов.

Как отмечали СМИ США, в корпорации «Боинг» знали о проблемах с лайнерами, в частности, о том, что новая автоматическая система, когда считает нужным, заваливает нос лайнера, изменяя геометрию хвостового стабилизатора на 2,5°. Эту информацию корпорация скрывала от FAA. Теперь глава Министерства транспорта США Элейн Чао поручила главному инспектору проверить, на каких основаниях был выдан сертификат для самолетов Boeing 737 MAX 8, информирует сайт американского ведомства.

«Безопасность является главным приоритетом министерства, и мы все расстроены гибелью людей в результате недавних аварий с участием двух Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии», — говорится в сообщении.

В США проведут аудит, который поможет составить объективную фактическую последовательность событий, которая привела к сертификации самолета Boeing 737 MAX 8. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп предложил сменить руководителя Федерального управления гражданской авиации США. Как отмечает пресс-служба Белого дома, Трамп объявил о намерении назначить Стивена Диксона из Джорджии главой FAA и председателем комитета Минтранса США по обслуживанию воздушного движения. Диксон ранее руководил авиакомпанией Delta Air Lines, отвечая за безопасность и эксплуатационные характеристики полетов.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании «Эфиопские авиалинии», погибли 157 человек. Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Европейское агентство авиационной безопасности временно запретило эксплуатацию проблемных самолетов Boeing, к ним присоединились Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия, Индонезия и Украина.

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек. В этом году появилась информация о том, что в США компании Boeing разрешили самой подтверждать безопасность своих самолетов.